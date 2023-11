Manuel Jabois, periodista y escritor: “Yo quiero a toda la gente que he querido”

Manuel Jabois tiene un columnista dentro. Un columnista que ayuda al novelista que lleva dentro, a su vez. Los tres juntos en coproducción acaban de dar a luz una nueva novela, Mirafiori (Alfaguara), que cierra una especie de trilogía en la que se han cruzado personajes, momentos y un tema tan universal como particular: el amor. Jabois, periodista de EL PAÍS, nacido en Sanxenxo (Pontevedra) en 1978, nos recibe para hablar de todo ello.

Por eso es tan importante el tiempo en esta novela y juego mucho con él, con tres ejes temporales. Si el tiempo no avanzara acabaríamos como el protagonista, locos o deformados. P. La novia ve fantasmas, la visitan los muertos. ¿Cree en ese tipo de comunicación? R. No, pero respeto mucho a quienes dicen tenerla.

