Manual de inversión básica

Los intereses de estos depósitos se consideran rendimientos de capital mobiliario, por lo que tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en este régimen, entre el 19% y el 26% (aunque puede variar en algunas comunidades autónomas), de acuerdo con las ganancias obtenidas.el tipo de interés es más elevado que el que se establece en las cuentas de ahorro, por lo que la rentabilidad será mayor.Este producto no conlleva grandes riesgos.

Si se obtiene en forma de renta temporal, la parte de las rentas que se consideran rendimientos tributan en un porcentaje de entre el 12% hasta el 25% en función de la duración del período de cobro. Si hay una rentabilidad garantizada, estará condicionada por los rendimientos de activos financieros conservadores, como depósitos y letras del tesoro o bonos del gobierno a corto plazo, que es donde invierten las compañías de seguros para cubrir estos compromisos., en la que el tomador asume el riesgo de la inversión, lo que permite obtener rentabilidades más altas, pero también asumir mayores riesgos al no estar garantizada la inversión.

La parte de renta que se considera como rendimientos a efectos de tributación experimenta una progresión decreciente según la edad del titular, que va desde del 40% para los menores de 40 años hasta el 8% en el caso de los mayores de 70 años. Estos porcentajes permanecen constates durante la vigencia de este producto, excepto en Navarra, que cuenta con un sistema fiscal diferente. Allí esta cifra se irá actualizando a medida que el titular cumpla años.

