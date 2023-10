Manoel, do Fluminense, pega gancho de oito meses por doping

Rio - A Conmebol tomou a decisão, nesta sexta-feira (27), de aplicar uma suspensão de oito meses ao zagueiro Manoel, que testou positivo no exame antidoping para ostarina. Com isso, o defensor poderá voltar aos treinos em dezembro e estará livre para atuar em fevereiro, já que a punição começa a contar em 19 de junho, quando o jogador foi afastado preventivamente.

Manoel testou positivo após a partida contra o River Plate, no Maracanã, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores, no dia 2 de maio. Ele nem chegou a entrar em campo, mas foi opção no banco de reservas durante a partida e acabou sorteado para o exame. Veja o comunicado da Conmebol sobre o caso: 'A Comissão Disciplinar da Conmebol, resolve:1º.

