Manoel, do Fluminense, é suspenso por doping e só voltará em fevereiro

Shopee e Magazine Luiza são notificadas pelo governo por fake news em anúncios exibidos nos sitesJustin Timberlake cancela shows após revelações de Britney Spears sobre ele em biografiaOs disparos atingiram o homem, as duas filhas gêmeas e um motorista de aplicativo.

Delegados rejeitaram emenda do Canadá que pedia condenação de ataques do Hamas no dia 7 de outubro e a soltura imediata de reféns

Consulte Mais informação:

jornalextra »

Manoel, do Fluminense, é suspenso por doping e só voltará em fevereiroPena do jogador é de oito meses Consulte Mais informação ⮕

Fluminense: Manoel tem suspensão por doping confirmada, mas voltará a jogar em 2024O Manoel foi punido com uma suspensão de oito meses dos gramados por conta do caso de doping após o jogo entre Fluminense e River Plate. Consulte Mais informação ⮕

Fluminense leva dois, se recupera e atropela o Goiás em jogo de oito golsCom 45 pontos, o Fluminense, enfim, se recupera no Brasileirão e se aproxima do G6 Consulte Mais informação ⮕

Em jogão com oito gols, Fluminense derrota o Goiás e volta a vencer no BrasileirãoO Fluminense quebrou uma série negativa de quatro tropeços consecutivos no Brasileirão, ao derrotar o Goiás por 5 a 3, nesta quarta-feira, no Maracanã, no Rio Consulte Mais informação ⮕

Acostumada a isso, LDU pode destruir o sonho do Fortaleza na final da SulaEquatorianos já superaram Inter e Fluminense em decisões continentais Consulte Mais informação ⮕

Com Diniz na seleção, Fluminense dobra média de gols sofridosNúmeros mostram queda no desempenho defensivo do Fluminense com Diniz na seleção Consulte Mais informação ⮕