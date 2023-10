Manoel, do Fluminense, é suspenso por doping e só voltará em fevereiro

A Conmebol anunciou a punição por doping ao zagueiro Manoel, do Fluminense. O jogador ficará oito meses sem atuar e só poderá voltar ao futebol em fevereiro de 2024.

Manoel foi suspenso preventivamente depois de testar positivo para a substância "ostarina" em exame realizado após a partida contra o River Plate, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores.1º. Que o jogador Manoel Messias Carvalho Silva é culpado na infração dos artigos 6 e 7 do Regulamento Antidopagem da Conmebol;

2º. Por consequência, se impõe uma sansação ao jogador Manoel Messias Carvalho Silva de oito meses de suspensão; 3º. A contagem da sanção imposta começará desde o dia 19 de junho de 2023, data que começou a suspensão provisória de Manoel Messias Carvalho Silva. headtopics.com

