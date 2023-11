Mano ironiza arbitragem em derrota do Corinthians: “Vozes do além”

O Corinthians sofreu empate de 1 a 1 contra o Santos no final da partida neste domingo (29), com lance polêmico de pênalti no final do jogo. Após o duelo, Mano Menezes lamentou as chances perdidas na primeira etapa e ironizou intervenção do VAR: "Vozes do além". "O pênalti é absurdo, porque é tão claro que o pé do Bruno Méndez está no chão quando o pé do jogador do Santos se projeta.

Puxamos dois, três contra-ataques e era uma hora de maturidade, de levar a bolinha para o canto, segurar um pouquinho, respirar, fazer o time sair de trás. O adversário está arriscando tudo naquele momento, colocaram mais dois atacantes, e você vai tendo que conter a qualidade que o Santos tem. Esse pecado a gente cometeu. O restante vocês já sabem", analisou Mano Menezes.

