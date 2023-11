Mano ironiza arbitragem de Corinthians x Santos: 'Vozes do além'

'Vozes do além': Mano ironiza arbitragem de Corinthians x Santos, detona VAR e fala em 'boa vontade imensa para um lado'

'O pênalti é absurdo': O forte desabafo de Mano Menezes após empate do Corinthians contra o Santos (2:06)Entre os lances citados pelo comandante do Timão, Mano falou do pênalti marcado a favor do Peixe nos minutos finais, em lance envolvendo

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+."O pênalti é absurdo, é tão claro que o pé do Bruno Méndez está no chão quando o pé do jogador do Santos se projeta, não tem como se marcar (um pênalti desse). Talvez, quando se tem uma boa vontade imensa para um lado ou para outro, mas nem nessa situação poderia marcar. headtopics.com

"Deixa triste a gente porque são dois pontos que a gente mereceu muito ganhar e deixou escapar por essas situações. Tivemos dois lances fora do normal, mas o árbitro marcou um impedimento que o bandeira não sinalizou, ninguém entendeu, passou batido. No segundo tempo, tivemos um ataque, que não estava nem perto de estar impedido, auxiliar não levantou a bandeira e o árbitro marcou. São as famosas vozes do além.

Corinthians e Santos ficam no empate em jogo marcado por gol contra bizarro de Jean Lucas e pênalti polêmico no fimQuem também criticou a marcação da penalidade para o rival foi o zagueiro Lucas Veríssimo, que insinuou"cavada" de Soteldo no lance. headtopics.com

