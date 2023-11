Mano elogia Corinthians, mas questiona Daronco : 'Vozes do além'

Mano Menezes elogia atuação do Corinthians, mas questiona critérios de Daronco no clássico: ‘Vozes do além’

Treinador lamentou as chances desperdiçadas pelo Timão e reclamou de pênalti marcado em Soteldo, nos acréscimos da partida, principalmente na primeira etapa. Ele afirmou que a equipe do Parque São Jorge poderia ter terminado os 45 minutos iniciais com três gols de vantagem, caso não fosse a excelente atuação de João Paulo.

Indagado a respeito da queda de rendimento da equipe na segunda etapa, Mano comentou sobre a dificuldade de manter o alto ritmo durante toda a partida e lamentou os contra-ataques desperdiçados. - Não voltamos tão bem no segundo tempo. Proporcionamos dois contra-ataques, isso acontece, existem dois times. Depois retomamos, fizemos o gol, mas não é tão fácil manter em 90 minutos o ritmo que fizemos no primeiro tempo. headtopics.com

Indignado com a arbitragem, o comandante corintiano reclamou do pênalti marcado em Soteldo, além de questionar os critérios adotados por Daronco ao longo do clássico. - O pênalti é absurdo. É tão claro que o pé do Méndez está no chão quando o pé de Soteldo projeta no pé do nosso jogador, que não tem como marcar. Existem lances duvidosos, mas esse pênalti não cabe nessa categoria. Nós tivemos também dois lances fora do normal no jogo, O árbitro marcou impedimento no primeiro tempo que o bandeira não sinalizou.

