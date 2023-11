Mano critica arbitragem e o time do Corinthians pela perda da vitória no clássico

“O pecado que nós cometemos foi no fechamento do jogo. Puxamos dois, três contra-ataques e era uma hora de maturidade, de levar a bolinha para o canto, segurar um pouquinho, respirar, fazer o time sair de trás. O adversário está arriscando tudo naquele momento, colocaram mais dois atacantes, e você vai tendo que conter a qualidade que o Santos tem. Esse pecado a gente cometeu.

“O pênalti é absurdo, porque é tão claro que o pé do Bruno Méndez está no chão quando o pé do jogador do Santos (Soteldo) se projeta. Não tem como marcar. Talvez, quando se tem uma boa vontade imensa para um lado ou para outro, você marca. Mas nem nessa situação daria para marcar”, completou o treinador.

Sobre a partida, Mano destacou o primeiro tempo, que teve uma boa produção do Corinthians e uma grande atuação do goleiro santista João Paulo. “O Corinthians fez um primeiro tempo que era para terminar 3 a 0, pela qualidade do jogo, pelo controle total das ações, pelo número de oportunidades criadas, temos de dar os parabéns ao João Paulo pela atuação muito boa. headtopics.com

Mano ironiza arbitragem de Corinthians x Santos: 'Vozes do além'Mano Menezes ironizou a arbitragem do clássico entre Corinthians x Santos, pelo Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Mano elogia Corinthians, mas questiona Daronco : 'Vozes do além'Técnico do Corinthians, Mano Menezes elogiou a postura do time no empate em 1 a 1 com o Santos, principalmente na primeira etapa Consulte Mais informação ⮕

Mano Menezes elogia atuação do Corinthians, mas questiona critérios de Daronco no clássico: 'Vozes do além'Treinador lamentou as chances desperdiçadas pelo Timão e reclamou de pênalti marcado em Soteldo, nos acréscimos da partida Consulte Mais informação ⮕

Mano ironiza arbitragem em derrota do Corinthians: “Vozes do além”Timão ficou apenas no empate contra o Santos e não conseguiu escapar da ameaça de rebaixamento Consulte Mais informação ⮕

Presidente do Corinthians promete ir à CBF contra pênalti para SantosPresidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves detonou a arbitragem após clássico contra o Santos, pelo Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: Assista aos melhores momentos de Corinthians x SantosVeja os melhores lances de Corinthians x Santos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023 Consulte Mais informação ⮕