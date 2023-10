Mano Brown faz palestra para time ameaçado de rebaixamento no Brasileiro

Em meio a briga contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos utilizou de palestras para motivar seus atletas. Entre elas, uma chamou a atenção. O rapper e compositor Mano Brown, integrante santista do grupo Racionais Mc’s, incentivou os jogadores antes da vitória sobre o Coritiba, nessa quinta-feira (26), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 29ª rodada.

Além do cantor, os jogadores puderam assistir à palestras do ex-jogador Oscar Schmidit, medalhista de ouro no Pan-Americano de Indianápolis-1987, do empresário Joel Jota, conhecido por sua participação no programa "Shark Tank Brasil", e de Pauê, campeão mundial de triathlon na categoria biamputados. A ideia partiu do coordenador técnico Alexandre Gallo.

