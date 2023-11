Manifestantes tomam aeroporto no Daguestão após anúncio de chegada de avião de Israel

Dezenas de manifestantes invadiram, neste domingo 29, o aeroporto de Makhachkala, capital da república russa do Daguestão, de maioria muçulmana, após o anúncio de que um avião procedente de Israel estava chegando. Os distúrbios levaram o controlador aéreo russo, Rosaviatsia, a suspender todos os voos com origem e destino neste terminal.

'Após a invasão de indivíduos não identificados na área de tráfego, decidiu-se fechar temporariamente o aeroporto para pousos e decolagens', informou a entidade, acrescentando que forças de segurança foram enviadas para o local. Segundo os veículos de comunicação Izvetsia e RT, a multidão ocupou o teto do terminal e invadiu a pista do aeroporto nesta cidade do Cáucaso.

