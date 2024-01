Manifestaciones en España piden contundencia al Gobierno contra Israel

Decenas de miles de personas por todo el país están participando este sábado en manifestaciones que piden contundencia al Gobierno de Pedro Sánchez contra Israel a causa de la guerra en Gaza, animadas por la demanda de Sudáfrica por genocidio ante la ONU e indignadas con la respuesta internacional ante las muertes masivas de civiles palestinos. En Madrid han protestado este mediodía 25.000 personas, según la delegación del Gobierno, y 50.

000, según los convocantes; y en Sevilla o Alicante imágenes de redes sociales mostraban un apoyo multitudinario. Se espera que en decenas de ciudades (en total 91) se produzcan a lo largo del día algunas de las mayores manifestaciones de protesta contra Israel desde que inició su campaña armada tras el atentado de Hamás del 7 de octubre. A pesar de esta demostración de solidaridad, algunos asistentes en Madrid decían sentir frustración por la “escasa” reacción de la sociedad española hasta ahora. “Debería venir más gente teniendo en cuenta lo que está pasando”, decía en Madrid Ramón Hoyos, un comerciante de 36 año





