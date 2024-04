Manifestações sobre o Golpe Militar no Brasil

Policial observa manifestação do Movimento Estudantil contra a censura imposta pela ditadura militar, meses antes da aprovação do Ato Institucional nº5 (AI-5), que concedia poderes absolutos ao presidente durante o regime militar.

Ao contrário do presidente Lula (PT) que se calou e proibiu atos do governo para relembrar os 60 anos do Golpe Militar (1º de abril de 1964), Câmara e Senado terão manifestações públicas nesta terça, 2, e quarta, 3, sobre a data que marcou o início da ditadura militar no Brasil. Os anos de chumbo, quando militares governaram o país com restrição de direitos políticos, perseguições, tortura e morte, duraram 21 anos. O mesmo com o veto de Lula, ministros se manifestaram sobre a data. O tema é sensível à esquerda e à base de apoio a Lula, como defensores dos direitos humanos

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

A resistência religiosa nos 60 anos do golpe militar no BrasilEm 5 de abril próximo, acontecerá, na Cinelândia, no Centro do Rio, um ato público que recordará a resistência religiosa nos 60 anos do golpe militar no Brasil

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Como lidar com os religiosos que apoiaram um golpe militar no Brasil?Muitos líderes religiosos optaram por se manter ao lado de Bolsonaro, perpetuando um movimento político que só pode ser classificado como golpista, antidemocrático e intolerante

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Ministro vai a evento contra ditadura, mesmo após Lula barrar manifestações sobre golpe de 64Luiz Marinho, ministro do Trabalho de Lula, confirmou presença em evento do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Sem manifestações oficiais do governo, petistas e oposição comentam golpe de 64 em redes sociaisPresidente Lula recomendou que ministros não promovessem atos oficiais em memória ao golpe militar de 64

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Instituto Lula chama o golpe de 1964 de ‘maior tragédia da história política brasileira’O presidente, no entanto, vetou eventos e manifestações do governo sobre o golpe

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

STF valida mais 21 acordos para poupar acusados do 8/1 de processos penaisRéus confessaram estar em manifestações de golpe e concordaram em pagar multa e prestar serviço comunitário

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »