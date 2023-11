Manchester City vence Manchester United com show de Haaland em Old Trafford

como vítima mais uma vez. Neste domingo (29), em Old Trafford, o atacante marcou duas vezes e deu uma assistência na vitória do

O primeiro saiu na etapa inicial. Aos 25 minutos, após penalidade checada pelo VAR, o centroavante norueguês deslocou o goleiro Onana e abriu o placar. Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.fez jogada pela esquerda e tocou para Bernardo Silva no fundo. O português cruzou e achou Haaland livre no segundo pau, que só teve o trabalho de escorar de cabeça para as redes.

O terceiro veio aos 34 minutos. Após finalização de fora da área de Rodri, Haaland ficou com a sobra de Onana, rolou para o meio da área, e Foden empurrou para o gol livre. No fim, com o placar já garantido, enquanto o Manchester City tocava bola com paciência, no melhor estilo Pep Guardiola, a torcida puxou um 'olé', calando o Old Trafford. headtopics.com

Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pela Premier LeagueClássico entre os gigantes ingleses será o primeiro da temporada 2023/24 Consulte Mais informação ⮕

Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier LeagueA partida entre Manchester United e Manchester City é válida pela 10ª rodada da Premier League Consulte Mais informação ⮕

Pep Guardiola assina livro de condolências a Bobby Charlton e prega paz no clássico com o UnitedManchester City visita o rival neste domingo (29), pela 10ª rodada da Premier League Consulte Mais informação ⮕

Ele não quis esperar chance no City e agora está 'sucateado' no UnitedJogador se desentendeu com Erik ten Hag e não atua desde o dia 26 de agosto Consulte Mais informação ⮕

Por que United descartou contratar destaque do City por 'pechincha'ESPN no Star+ transmite ao vivo dérbi entre United e City no domingo (29), às 12h30 Consulte Mais informação ⮕

Quem é o único camisa 9 do United que supera Haaland em gols pelo City no séculoPelo Manchester City, Haaland já superou quase todos os camisas 9 que passaram pelo United no século XXI Consulte Mais informação ⮕