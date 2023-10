'Mais de R$ 20 mil de prejuízo', calcula comerciante após proibição de venda de bebidas no entorno do Maracanã

Rio - Donos de bares próximos ao Maracanã estimam mais de R$ 20 mil em prejuízo após a proibição do consumo e venda de bebida alcoólica no entorno do estádio para final da Libertadores. A medida, criticada pela classe, é válida a partir de 0h do sábado (4) e vai até às 6h de domingo (5).

'A medida só pune os comerciantes que pagam impostos para a prefeitura, mais nada. É preocupante que o prefeito desconheça dados óbvios de segurança como o fato de que as brigas sempre acontecem a quilômetros do Maracanã', completou o vereador.

