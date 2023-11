Mais de dois milhões de brasileiros renegociaram dívidas pelo programa Desenrola Brasil

Mais de dois milhões brasileiros renegociaram na plataforma do programa. Na quarta-feira, governo fará o 'Dia D – Mutirão Desenrola', para estimular adesãoO ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou nesta terça-feira (dia 21) um novo balanço do Desenrola Brasil. Segundo ele, desde julho, sete milhões de pessoas que receberam algum desconto e renegociaram dívidas pelo programa. Desse total, 2,2 milhões aderiram à renegociação por meio da plataforma digital específica criada pelo governo.

Vale lembrar que os consumidores também podem procurar diretamente dos bancos para renegociar seus débitos. Haddad participou de uma live com Lula. O Desenrola foi lançado em julho e está dividido em duas grandes fases. A primeira foi só com dívidas bancárias e com negociação direta com as instituições. A segunda está em andamento e as pessoas inadimplentes estão negociando pela plataforma desenvolvida pela Bolsa de Valores (B3), em parceria com o governo. — Nós temos 7 milhões de brasileiros que conseguiram pagar suas dívida





