Mais de 300 mil casas seguem sem energia em São Paulo

Em São Paulo, mais de 300 mil casas seguem sem energia. Em nota, a concessionária Enel disse que prioriza os casos mais críticos, como os serviços essenciais. Ainda segundo a companhia, já foi restabelecido o fornecimento de energia para 1,7 milhão de imóveis, dos 2,1 milhões que ficaram sem luz.Enquanto a energia não volta, protestos aconteceram em várias partes da Grande São Paulo.

O governador Tarcísio de Freitas fez um pronunciamento e falou dos principais pontos discutidos com as distribuidoras de energia. O Ministério da Educação descartou a possibilidade de anulação do Enem, após o vazamento de imagens da prova. O caso é investigado pela Polícia Federal. A partir desta 3ª feira (7.nov), os estudantes com dívidas do Fies vão poder renegociar o saldo devedor. Vai ser possível abater até 99% do valor principal. Esses e outros assuntos que foram noticiados ao longo desta 2ª feira você confere no SBT News na TV, com apresentação de Marcelo Casagrande, ao vivo, na tela do SBT e no canal do SBT News no Youtube

CNNBRASİL: Grande São Paulo ainda tem 300 mil pessoas sem energia, diz EnelBalanço da concessionária foi divulgado na noite desta segunda (6); prazo final para reestabelecimento da rede elétrica vai até terça (7)

JORNALODİA: Evento disponibiliza mais de 300 vagas de emprego e estágioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

SBTNEWS: Advogada e seus cachorros são agredidos em São PauloUm homem de 64 anos foi reconhecido e prestou depoimento após agredir a advogada Caroline Zanin Martins, irmã do ministro Cristiano Zanin, do STF, e seus dois cachorros. O incidente ocorreu em frente a um condomínio em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o agressor se aproximando da vítima e chutando os animais de forma brutal. Um dos cães ficou ferido no focinho e a advogada foi atingida na perna. As imagens contradizem a versão apresentada pelo acusado, que alegou ter sido atacado pelos cães.

CNNBRASİL: Após quase dois dias, mais de um milhão de moradores continuam sem energia em São PauloPrevisão de reestabelecimento total na cidade é terça-feira (7), informou a Enel Distribuição São Paulo

CARTACAPİTAL: Após apagão de mais de 50 horas, energia é retomada na Zona Sul de São PauloA estimativa da Enel, companhia que fornece a energia no estado, é de que a situação seja regularizada até terça-feira

MUNDO ESPN: São Paulo: Nestor sofre lesão no joelho e não joga mais em 2023Segundo apurou a ESPN, Rodrigo Nestor sofreu lesão no joelho durante o treino do último domingo (5) no São Paulo

