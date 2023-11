Mais de 30 bebês prematuros retirados de hospital em Gaza

Mais de 30 bebês prematuros foram retirados do hospital Al Shifa, o maior da Faixa de Gaza, informou neste domingo (19) o diretor dos hospitais do território palestino, alvo de bombardeios e incursões do Exército israelense contra o movimento islamista Hamas.

A situação no hospital é 'desesperadora' devido à falta de água, energia elétrica, medicamentos, comida e material médico, alertou uma equipe da Organização Mundial da Saúde (OMS) que, depois de visitar o complexo no sábado, afirmou que Al Shifa virou uma 'zona de morte'. O diretor geral dos hospitais da Faixa de Gaza, Mohamed Zaqut, declarou à AFP que 31 bebês prematuros que permaneceram no hospital após a evacuação do centro médico no sábado foram retirados neste domingo. O complexo hospitalar ainda abrigava no sábado 25 profissionais da saúde e 291 pacientes, incluindo os 31 bebês em estado crítico, 22 pessoas em diálise e duas no CTI, segundo a OMS. A organização, uma agência da ONU, afirmou que





