Mais de 200 mil pessoas devem passar pela rodoviária no feriadão de Finados

Por conta da final da Libertadores, também foi registrado um aumento nas chegadas e partidas nas linhas que fazem o percurso Rio - Foz do Iguaçu. A cidade que faz divisa com a Argentina é um dos pontos de acesso dos torcedores do Boca Juniors que pretendem vir ao Rio para a partida decisiva da Libertadores da América que acontece no Maracanã.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Paróquias de Guapimirim preparam programação especial para o Dia de FinadosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Bancos ficam fechados nesta quinta-feira, dia de FinadosAgências voltam a funcionar normalmente na sexta-feira (3)

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Prefeitura prepara cemitérios da cidade para o Dia de FinadosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Veja o que abre e fecha no Dia de FinadosServiços financeiros e bancários estarão fechados no feriado, mas funcionarão normalmente na sexta-feira

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Entornos de cemitérios passam por limpeza especial para o Dia de FinadosDesde segunda a prefeitura tem atuado na retirada de entulho e grama nos acessos aos cemitérios da cidade

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: O que abre e fecha no feriado do Dia de FinadosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕