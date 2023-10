Mais de 200 mil menores podem ter sido vítimas de abuso sexual na Espanha, aponta relatório

O número de menores que teriam sofrido abusos sexuais por parte de religiosos católicos na Espanha desde 1940 seria superior a 200 mil, de acordo com um primeiro grande relatório divulgado nesta sexta-feira (27) por uma comissão independente sobre este flagelo no país, onde as vítimas denunciam há anos a omissão da Igreja Católica.

Para ele, que nesta sexta-feira fez a entrega oficial do material de mais de 700 páginas ao Congresso espanhol - que o encomendou em março de 2022 -, o texto é uma 'resposta' ao 'sofrimento e à solidão' dos afetados.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Mais de 200 mil menores na Espanha podem ter sido vítimas de abusos sexuais de religiososO número de menores que teriam sofrido abusos sexuais por parte de religiosos católicos na Espanha desde 1940 seria superior a 200.000, de acordo com um Consulte Mais informação ⮕

Estudo mostra que crianças brasileiras estão acessando a internet cada vez mais cedoPesquisa mostra que 24% dos entrevistados começaram a conectar à internet antes dos 6 anos de idade; em 2015, esse percentual era de 11%. Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: gráficos mostram por que o Brasil envelhece mais rápido e está ainda mais femininoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: Brasil está mais velho e tem mais mulheres, diz IBGEO número de brasileiros de 65 ou anos ou mais cresceu 57,4% entre os Censos de 2010 e 2022. A população feminina cresceu 7,4% entre 2010 e 2022 Consulte Mais informação ⮕

Mais de 200 aves exóticas que custavam até R$ 4 mil são apreendidas no RS; veja imagensAnimais foram avaliados, ao todo, em cerca de R$ 200 mil; bichos estavam em um criadouro na cidade de Gravataí Consulte Mais informação ⮕

Brasil já tem 37 mil pessoas com mais de 100 anos; veja as cidades mais velhas e mais jovens do paísSudeste está no topo da lista, com São Paulo e Rio de Janeiro em primeiro e segundo lugares, respectivamente Consulte Mais informação ⮕