Mais de 16 mil animais silvestres são atropelados nas rodovias do Estado do Rio

Nos últimos seis anos, mais de 16 mil animais silvestres foram atropelados no Estado do Rio; segundo especialista em vertebrados silvestres, esse número pode ser maior, já que há subnotificação. Desde 2017, foram registradas mais de 16 mil mortes de animais silvestres terrestres nas rodovias do Estado do Rio por atropelamento.

Com a chegada de mais dois feriados, nesta quarta-feira e na próxima segunda, dia da Consciência Negra, o aumento do tráfego nas estradas fluminenses pede atenção redobrada dos motoristas para evitar acidentes. O número de animais silvestres atropelados, embora alto, pode ser ainda maior, já que há uma subnotificação, decorrente do pouco monitoramento em grandes vias do estado. O levantamento foi realizado pela professora Dra. Cecília Bueno, coordenadora do Núcleo de Estudos de Vertebrados Silvestres da Universidade Veiga de Almeida (UVA), a partir do cruzamento de registros oficiais disponíveis. — Hoje o atropelamento de animais silvestres causa um impacto muito severo à fauna, desde a diminuição de indivíduos à extinção total

