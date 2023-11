Mais de 1.600 candidatos realizam prova para o CAp de Macaé

Macaé - Este domingo (29), foi marcado por um grande evento educacional em Macaé, com mais de 1.600 candidatos realizando a prova do Processo Seletivo do Colégio de Aplicação (CAp) de Macaé. O processo visa preencher 100 vagas para o primeiro ano do Ensino Médio. O alto número de inscritos reflete a busca por um ensino de qualidade na cidade, apesar dos desafios recentes impostos pela pandemia de COVID-19.

A prova consistiu em 40 questões de múltipla escolha, 20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática, além de uma redação. Os portões fecharam pontualmente às 9h, conforme estabelecido no regulamento. Os candidatos expressaram seu comprometimento ao comparecer em grande número, mostrando a relevância do CAp como opção de ensino de alta qualidade na região.

