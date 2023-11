Maioria na Argentina, mulheres rejeitam Milei e podem decidir segundo turno

Javier Milei, candidato na eleição presidencial argentina (Erica Canepa/Bloomberg/Getty Images)Os candidatos que disputarão o segundo turno daJavier Milei

Para Milei, o desafio é ampliar de forma expressiva seu apoio entre as mulheres. Elas resistem ao estilo intempestivo do candidato, a símbolos de sua campanha, como a serra elétrica, e a propostas como a defesa do porte de armas. Já o ministro da Economia tem dificuldade de cativar as novas gerações de eleitores que, sobretudo no interior, apontam analistas, construíram conexão emocional com Milei.

Pesquisas realizadas antes das primárias de agosto e do primeiro turno mostram que o voto feminino é um problema para o candidato do partido A Liberdade Avança, que ficou em segundo lugar domingo passado, com 29,98%, contra 36,68% de Massa. De acordo com a empresa de consultoria Opina Argentina, Milei tem 35% de apoio entre homens e 20% entre mulheres. headtopics.com

A equipe de campanha do candidato peronista tem focado na rejeição feminina a Milei, sobretudo nas redes sociais. Foram produzidos mais de 200 vídeos que circulam em plataformas como TikTok, Instagram e YouTube, a partir de propostas polêmicas do candidato da direita radical, entre elas a defesa do porte de armas sem amarras. Um deles mostra uma criança entrando numa escola e tirando uma arma de dentro da mochila na sala de aula.

Uma dessas fontes defendeu que a estratégia foi, essencialmente, a de ilustrar como seria a Argentina governada por Milei, “sem ridicularizar o candidato ou exagerar suas posições”. Os estrategistas de Massa passaram semanas revendo tudo o que Milei disse em programas de TV, de rádio e nas redes sociais nos últimos anos, e, em muitos casos, identificaram mulheres como vítimas de suas propostas ou ataques. headtopics.com

Maioria na Argentina, mulheres rejeitam Milei e podem decidir segundo turnoArgentinas 'repetem' brasileiras e espanholas na rejeição à extrema direita, e campanha de Sergio Massa tenta capitalizar o sentimento antes da votação Consulte Mais informação ⮕

Bullrich, choro e irritação: A bizarra entrevista de Milei à TV argentinaCandidato ultradireitista fez nova leva de comentários polêmicos durante entrevista na quinta-feira Consulte Mais informação ⮕

Eleição na Argentina: Javier Milei entra em vibe 'paz e amor' e fecha alianças importantesCandidato ultraliberal se aproximou de Patricia Bullrich e Mauricio Macri e busca ampliar eleitorado para vencer eleição Consulte Mais informação ⮕

Peronismo enfrenta grandes desafios para triunfar nas eleições argentinasA despeito da vitória momentânea, o clima no quartel-general da Unión por La Patria, coalizão que sustenta a candidatura de Massa, é de apreensão e cautela Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: “Os robôs contra Javier Milei”Em entrevista ao vivo ao canal de televisão A24, Milei interrompeu o fluxo da conversa para reclamar de ruídos nos bastidores Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: homens são maioria na população até os 19 anosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕