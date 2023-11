'Maior desafio da pessoa com deficiência é carreira', diz Carol Ignarra

CEO e sócia-fundadora do Grupo Talento Incluir, Carolina Ignarra é a convidada do Papo Que Rende desta semana. Neste episódio, fala da importância de ter pessoas inclusivas nos cargos de gestão, e da dificuldade das pessoas com deficiência de ascender na carreira.

"Pessoas inclusivas fazem empresas inclusivas. Não adianta ter só politica e não ter o exercício de pessoas, no dia a dia", conclui. Original do Portal Terra, o Papo que Rende é apresentado pela colunista Verônica Oliveira e pela jornalista Luciana Pioto.Verônica OliveiraCidades

