Maior cruzeiro do mundo zarpa da Finlândia para últimos testes em alto-mar antes de 1ª viagem: 'Levando navio ao limite'; veja fotos

, partiu no fim de semana de seu cais num estaleiro da Finlândia para iniciar o segundo conjunto de testes em alto-mar. A manobra é para garantir que a embarcação esteja 100% funcional antes de ser entregue à Royal Caribbean, segundo o portal especializado "Travel Weekly". A primeira viagem com passageiros está marcada para 27 de janeiro de 2024, saindo de Miami pelas rotas do Caribe.

O Icon of the Seas passa pelos últimos retoques no estaleiro Meyer Turku, um dos principais construtores navais da Europa, em Turku, na Finlândia. Em seu interior, são 28 tipos diferentes de acomodações, com mais categorias para famílias, mais layouts com vista para o mar e mais espaço para viajantes em grupo.— Os navios de cruzeiro ficaram maiores na última década — explica Alexis Papathanassis, professor de gestão de cruzeiros na Universidade de Ciências Aplicadas em Bremerhaven, Alemanha.

Segundo ele, "há benefícios econômicos óbvios" para os grandes navios, pois reduzem o custo de cada passageiro ao fazer economias de escala. Com shoppings, uma pista de patinação no gelo e "mais lugares do que qualquer outro navio", o "Icon of the Seas" também oferece mais lugares para gastar dinheiro a bordo. headtopics.com

A embarcação, que estará junto à frota da Royal Caribbean em 26 de outubro, promete ser um pico evolutivo da linha de cruzeiros, usando a tecnologia mais recente para construir uma “base perfeita”. O Icon of the Seas é o primeiro navio da Royal Caribbean International movido a gás natural liquefeito (GNL) e tecnologia de célula de combustível, como parte do movimento da empresa para um futuro de energia limpa.

O aumento do tamanho dos navios continuará, prevê Papathanassis, mas em um ritmo mais lento devido ao contexto econômico.

