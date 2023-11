Maior araucária do Paraná é derrubada durante vendaval: “Perda irreparável”

Seus 42 metros rivalizavam com os exemplares encontrados no Parque do Pinheiro Grosso em Canelas, no Rio Grande do Sul, com cerca de 48 metros de altura. Chuvas no Paraná O vendaval que causou a queda da árvore não foi isolado. Desde setembro, o estado do Paraná está sendo atingido por fortes temporais e ciclones extratropicais.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TERRANOTICIASBR: Com 750 anos, maior araucária do Paraná é derrubada por ventaniaÁrvore era um ponto turístico do município de Cruz Machado, no Paraná

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Queda de árvore provoca interdição na BR-116, na altura da serra de GuapimirimNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Enem 2023: Paraná quer adiar provas no estado por conta de fortes chuvasSegundo secretário de Educação, 20 escolas estão fechadas neste momento. Defesa Civil informa que 149 municípios tiveram ocorrências

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Governo do Paraná avalia pedir adiamento do Enem por causa de fortes chuvasO ofício a ser enviado ao Inep está em fase de conclusão pelo secretário Roni Miranda

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Ventania derruba idoso no chão em rua do interior do ParanáHomem de 79 anos teve um corte na cabeça e foi socorrido pelos Bombeiros​

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Chuvas prejudicam lavouras do ParanáChuvas prejudicam lavouras do Paraná

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕