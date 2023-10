Maine: Polícia busca atirador que matou 18 nos EUA; o que se sabe até agora

Cerca de 18 pessoas foram mortas e outras 13 ficaram feridas por um atirador no Estado americano do Maine, que continua foragido.

Uma enorme operação policial está em andamento — guardas de fronteira do Canadá foram colocados em alerta máximo em meio a temores de que o suspeito possa tentar entrar no país vizinho.Crise sobre filho de Biden pode levar a impeachment de presidente dos EUA?

Pouco depois das 20h, o Gabinete do Xerife do Condado de Androscoggin publicou fotos do suposto atirador e pediu que o comércio fechasse. E às 23h, o Departamento de Polícia de Lewiston postou outra foto de Card nas redes sociais, classificando-o como uma "pessoa de interesse". headtopics.com

As autoridades disseram que ele "está armado e é perigoso", mas nada falaram sobre o possível motivo para o crime.Ele frequentou a Universidade do Maine como estudante de Engenharia. Não se sabe se ele se formou.

Segundo a polícia, Card passou duas semanas em um hospital psiquiátrico no verão deste ano e foi posteriormente liberado.Card também havia ameaçado atirar na base da Guarda Nacional em Saco, uma instalação do Exército americano onde recebeu treinamento.Uma enorme caçada policial está em andamento e os moradores de quatro cidades — Lewiston, Lisboa, Bowdoin e Auburn — foram aconselhados a permanecerem em casa. headtopics.com

Foi o pior tiroteio em massa no país este ano, segundo a ONG Gun Violence Archive, que contabiliza casos de violência por armas de fogo em que quatro ou mais pessoas morreram ou ficaram feridas, excluindo o atirador.

