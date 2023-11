Magistrados adotam código de conduta interno após escândalos

Magistrados estavam sob pressão após série de escândalos, mas documento, embora inédito, recicla ideias antigas e não traz mecanismo de aplicação das regras. O código de conduta estabelece obrigações para os magistrados, mas deixou a desejar na opinião de analistas. Os juízes afirmam que o código é um esclarecimento sobre o trabalho da Corte.

:

VEJA: Órgão de vigilância lança código de ética para juízes da Suprema CorteAccountable.US lançou seu primeiro código formal de ética para os nove juízes da Suprema Corte, buscando reunir as regras e princípios que devem ser seguidos pelos magistrados.

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: EUA: plano de Trump inclui deportação e tarifas a importações em eventual retorno à Casa BrancaSobre a questão da imigração, ex-presidente prometeu 'parar imediatamente a invasão de nossa fronteira sul'

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Americanos precisaram ganhar 22% a mais para comprar uma casa nos EUAAlta coloca aquisição da casa própria longe do alcance do rendimento médio do país, de US$ 75 mil

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Selic no fim de 2023 segue em 11,75% ao ano, aponta Focus; 2024 continua em 9,25%Expectativa do mercado é no ritmo de corte em 0,50 ponto percentual em dezembro

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

BAND.COM.BR: McLaren faz exibição de carros clássicos nos EUA antes do GP de Las VegasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Entenda como as mudanças climáticas têm impactado o mercado de seguro residencial dos EUASeguradoras estão saindo do mercado ou aumentando preço devido ao maior número e gravidade extrema de incêndios, tempestades, inundações, secas e outras crises climáticas

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »