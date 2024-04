Magic Johnson é listado como novo bilionário pela Forbes

Nesta terça-feira (2), a Forbes divulgou a última atualização da lista de novos bilionários do mundo. Na publicação, ao lado de nomes como o da cantora Taylor Swift, aparece uma lenda da NBA e dos Los Angeles Lakers, Magic Johnson. Após a aposentadoria, o pentacampeão da maior liga de basquete do mundo, investiu em imóveis, empresas de saúde, cinema e até na franquia Starbucks. Além disso, Magic é sócio minoritário do Los Angeles Dodgers, uma das maiores equipes de beisebol dos Estados Unidos.

Segundo a Forbes, a fortuna do ex-jogador está avaliada em 1,2 bilhão de dólares (cerca de 6 bilhões de reais)

