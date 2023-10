Magé realiza ação voltada para saúde da mulher

Magé - O mês de outubro encerrou, e na cidade, a Campanha Outubro Rosa finalizou em grande estilo. Nesta sexta-feira (27), a Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, realizou a última ação ‘Fique Atenta aos Sinais’, em Fragoso.A ação que ocorreu durante toda a semana em todos os distritos, ofereceu serviços gratuitos às funcionárias da mesma secretaria.

O secretário de Serviços Públicos, Silvio Furtado, declarou a importância da ação. “Pela primeira vez, essas mulheres estão recebendo atendimentos essenciais para saúde e autocuidado. Algumas não possuíam informação sobre o câncer de mama; logo, acredito que estamos fazendo a diferença em suas vidas”, afirmou.O prefeito Renato Cozzolino participou da ação e comemorou.

