Maduro classifica preocupação com eleições venezuelanas como 'circo'

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nesta segunda-feira (1º), classificou como “circo” a preocupação de outros países com a confiabilidade e a transparência das eleições venezuelanas marcadas para 28 de julho. A fala foi durante um programa da TV estatal, chamado de Maduro+. "Começou o circo, começou a campanha, há nervosismo em Washington, (...) , há nervosismo na direita regional, deixem de ser nervosos", disse o líder venezuelano durante a transmissão televisiva semanal.

Ainda segundo Maduro, a Venezuela tem um dos sistemas eleitorais mais confiáveis, transparentes e auditados do mundo. Ele acusou os Estados Unidos de liderarem o que chamou de campanha para deslegitimar o sistema venezuelano de votação. “Na Venezuela, haverá eleições livres, verificadas, garantidas e ponto final”, reforçou Maduro sob aplausos durante o programa na televisão

