Madureira começa preparação para Copinha e busca feito inédito na competição

Rio - O ano ainda não acabou, mas o Madureira já está sonhando com 2024. No próximo dia 6 de novembro, o clube do subúrbio do Rio de Janeiro inicia sua preparação para a Copinha, competição que abre as portas aos jovens talentos do futebol brasileiro.

Relacionado diretamente a parte física dos atletas, o profissional deu detalhes de como será a preparação dos jogadores até para a disputa da 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece entre os dias 2 e 25 de janeiro do ano que vem. 'Teremos oito semanas dedicadas à preparação, focando intensamente em todas as componentes físicas essenciais para o futebol.

