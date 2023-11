Madonna rebate etarismo e reivindica maturidade sexualizada em nova turnê

Especialistas analisam os discursos e as provocações por trás da "The celebration tour", que terá cerca de 80 apresentações até abril do ano que vemCom uma garrafa de cerveja em punho, Madonna faz uma pausa entre uma música e outra e confessa, emocionada, ao público: “Não me sinto muito bem neste momento. Porém, não dá para reclamar, porque estou viva”.

O desabafo sobre o estado de saúde, durante a passagem da turnê pela Bélgica, no fim de semana passado, revela um aspecto pouco usual de Madonna. Depois de atravessar dias internada, em coma, por causa de uma infecção bacteriana, condição que a forçou a adiar o início dos shows, a cantora famosa pelo perfeccionismo tem se mostrado, como nunca, um ser humano em carne e osso. E isso inclui expor as próprias vulnerabilidades.

Uma entrega que não deixa dúvidas do quanto a artista segue com os pés fincados numa indústria que ajudou a construir — e isso não é pouca coisa. “Madonna se torna cada vez mais relevante e única, à medida em que é uma celebridade longeva num mundo de tanta efemeridade”, afirma Gisela Castro, professora do mestrado e do doutorado em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM-SP, em que pesquisa longevidade. headtopics.com

Não se deitou nem deixou para trás um velho hábito que a trouxe até aqui: o da provocação. “Ela nunca olhou para o passado ou se viu como uma pessoa velha. Sempre pensa no presente”, reconhece Thiago Soares, coordenador do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Música e Cultura Pop (GruPop) da UFPE. “Além disso, não vemos mulheres mais velhas rebolando de shortinho no palco. E isso é muito relevante.

Ao levar a sexualidade para o palco dessa forma, Madonna reivindica para si uma maturidade sexualizada e desejante, aos olhos da professora Gisela Castro. Um comportamento que subverte as convenções de como uma mulher de 65 anos deve se portar. “Há uma plenitude de prazer e uma ludicidade. Ela brinca e ama em cena”, comenta. “Faz isso dominando sua arte, sem querer replicar o que fazia anteriormente. headtopics.com

Para especialistas, resultados do Censo mostram que país precisa investir em política de cuidadosPopulação brasileira caminha para “superenvelhecimento”. Contingente com 65 anos ou mais cresceu 57,4% desde o levantamento feito em 2010, somando 22,1 milhões de pessoas Consulte Mais informação ⮕

Israel não tem solução para Gaza depois da guerra, alertam especialistasIsrael continua dizendo que pretende destruir o Hamas “militar e politicamente”. Mas, para além da aplicação de um poderio militar implacável e esmagador, não está claro como esta ambição sem precedentes será alcançada. Consulte Mais informação ⮕

Luigi & Iango, los fotógrafos que desnudan el alma de Madonna, Kim Kardashian y Naomi CampbellEl dúo de fotógrafos que define la imagen de la moda y la cultura de la celebridad desde hace una década presenta ‘Unveiled’, su proyecto creativo más ambicioso, una doble pirueta visual en forma de exposición y volumen monográfico. Consulte Mais informação ⮕

Encontros O GLOBO: do diagnóstico à adesão ao tratamento, especialistas abordam desafios da hipertensãoNova edição do evento reúne grandes nomes para falar sobre a doença silenciosa, que atinge cerca de metade dos adultos brasileiros, nesta terça-feira Consulte Mais informação ⮕

EXTRA 25 Anos: cresce a geração de empregos no Estado do Rio, e mercado investe na qualificação de mão de obraSeminário reuniu autoridades e especialistas para discutir a criação de postos de trabalho, capacitação e empreendedorismo Consulte Mais informação ⮕

Fluxo de estrangeiros para bolsa em outubro atinge menor nível para o mês desde 2019Especialistas consideram pouco provável uma retomada substancial de aportes Consulte Mais informação ⮕