Macron anuncia que vai inscrever direito ao aborto na Constituição

na Constituição para torná-lo"irreversível". Macron indicou que um projeto de lei será apresentado na próxima semana ao Conselho de Estado, o máximo tribunal administrativo da"Em 2024, a liberdade das mulheres para abortar será irreversível", escreveu ele na rede social X (antigo Twitter).

As revisões constitucionais na França exigem um referendo ou a aprovação de pelo menos três quintos dos membros reunidos de ambas as câmaras do Parlamento. O aborto foi descriminalizado na França em 1975. De acordo com uma pesquisa de novembro de 2022, 86% dos franceses são a favor da inclusão do direito ao aborto na Constituição.

A Agência O Globo é a agência de notícias do Grupo Globo e também responsável pelo licenciamento do conteúdo dos veículos O Globo e Jornal Extra.

