Macaé recebe o 1º Torneio de Jogos entre Guardas Mirins

Macaé - Cerca de 250 jovens participaram do 1º Torneio de Jogos entre Guardas Mirins, um evento inédito realizado em Macaé. O torneio, que aconteceu na orla de Imbetiba ao longo de todo o último sábado (28),, contou com a presença de representantes das Guardas Mirins de várias cidades, incluindo Carapebus, Arraial do Cabo, Niterói, Búzios, Carapebus, Belford Roxo e até Maceió (AL).

A competição marcou a primeira edição do torneio, e Macaé se destacou por sediá-lo. O evento recebeu apoio de várias secretarias municipais, incluindo Saúde, Mobilidade Urbana e Esportes. A comandante das Guardas Mirim e Sênior, Vanessa Lima, destacou a importância do programa e o entusiasmo dos jovens.

