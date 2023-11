Macaé alcança excelência na gestão fiscal em novos dados do IFGF

Isso não apenas garante a manutenção das operações da prefeitura, mas também os repasses destinados à Câmara de Vereadores.Além disso, Macaé obteve a nota máxima no índice da Firjan para assegurar a liquidação da execução das despesas previstas para o ano fiscal, sem comprometer a continuidade da previsão fiscal e orçamentária para o ano seguinte.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Missa e projeto de Educação em Saúde marcam Dia de Finados em MacaéNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Macaé se destaca na geração de empregos e mira marca históricaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Reunião em Macaé discute protocolos e ações contra o racismo estrutural em abordagens policiaisNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Oportunidades de emprego em Macaé: 149 novas chances no mercado de trabalhoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Macaé se unifica: Obras na Orla e duplicação da ponte trazem mudanças significativasNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Macaé lança edital para selecionar propostas culturais financiadas com repasse do Fundo Nacional de CulturaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕