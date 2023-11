Múmias de ratos são encontradas em ambiente hostil no topo das montanhas dos Andes

Os pesquisadores realizaram datação por radiocarbono — um método que usa a quantidade de carbono do material do organismo para estimar sua idade — que indicou que as múmias mais antigas não tinham mais de 350 anos, enquanto algumas poderiam ter morrido recentemente, de acordo com o estudo. Storz apontou para relatos anteriores sobre o roedor, onde os arqueólogos pensavam que os ratos seriam usados ​​como parte de rituais incas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Swiatek minimiza reclamações da quadra em Cancún: 'Temos as mesmas condições'Polonesa venceu na estreia na noite desta segunda-feira no WTA Finals

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Crusoé: Autoridade Palestina impõe condições para assumir GazaO mais influente site jornalístico de política do Brasil

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Pontos de desenvolvimento do Brasil estão na Constituição, diz Barroso'Precisamos desfavelizar o país com condições dignas de moradia', afirmou o presidente do STF

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Uma nova teoria: o direito ao desenvolvimentoTrata-se de processo complexo, que depende de amplo conjunto de condições. Jamais poderá ser um direito

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

BBCBRASIL: De heróis contra covid a 'abandonados': a onda de greves dos profissionais de saúde nos EUAFuncionários de hospitais e farmácias nos EUA exigem melhores condições salariais e reclamam da falta de pessoal.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Professor não quer ser herói ou vítima, apenas valorizado, dizem educadoresFormação, condições de trabalho, apoio para trabalhar com alunos, empatia e convivência são essenciais para a profissão

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕