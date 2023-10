Mãe ganha na Justiça italiana direito de despejar filhos de 40 anos de sua casa

Uma mulher de 75 anos ganhou, na Justiça italiana, o direito de despejar de sua casa seus filhos adultos por estar cansada de sustentá-los. O caso ocorreu na cidade de Pavia, no norte do país, de acordo com o jornal europeu The Guardian, citando a imprensa italiana.A mulher se queixou de que os filhos, que possuem emprego, não ajudavam nas tarefas domésticas e sequer contribuíam com as despesas da casa.

Na decisão, de acordo com o jornal italiano, citado pelo Guardian, Caterbi disse que embora os homens que ainda viviam em casa fossem inicialmente justificados devido à 'obrigação dos pais de fornecer alimentos', já não era justificável dado o fato de terem mais de 40 anos.No passado, houve casos semelhantes em tribunais da Itália.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Mãe consegue na Justiça ordem de despejo contra filhos de 40 e 42 anosA mulher, que mora na Itália, afirmou estar cansada de ter que sustentar os filhos Consulte Mais informação ⮕

Justiça mantém prisão de líder de milícia preso na zona oeste do RioPrisão dá continuidade à Operação Dinastia que visa desarticular quadrilha chefiada por miliciano Zinho Consulte Mais informação ⮕

Governo do Rio e Ministério da Justiça criam GT contra lavagem de dinheiroPlano prevê criação de grupos de trabalho estaduais para permitir que as polícias civis dos estados avancem nas investigações Consulte Mais informação ⮕

Rio vai à Justiça para impedir a volta de chefões do tráfico ao estadoAs transferências irritaram também a cúpula do Ministério da Justiça e da Segurança Pública Consulte Mais informação ⮕

MPRJ recorre à Justiça para impedir volta de ex-líder do CV ao RioEm janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro impediu uma tentativa de reconduzir o traficante Rogério 157 a um presídio carioca Consulte Mais informação ⮕

Dia vira noite no Rio: após temporal pela manhã, município pode ter mais chuvasPrevisão é de registros de fraco a moderado durante a tarde e de pancadas à noite Consulte Mais informação ⮕