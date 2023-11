Mãe faz desabafo após imagem da filha se tornar meme

Em julho, a atendente Evelyn Orozimbo, de 26 anos, publicou um vídeo com um desabafo sobre uma situação que a revoltava desde o ano passado: os compartilhamentos da imagem da filha dela nas redes. “Xingaram a aparência dela, desejaram coisas horríveis e li comentários do tipo: se fosse meu (filho), eu matava”, diz Evelyn em trecho do vídeo. Ela gravou o desabafo em um momento de desespero, após notar que a imagem da filha recém-nascida estava sendo propagada de maneira jocosa na internet.

“Isso me abalou muito, fiquei muito mal. Eu me senti impotente e culpada, porque não conseguia ter o controle dessas publicações com a imagem dela”, conta a atendente à BBC News Brasil. Toda essa situação começou em setembro de 2022, quando Evelyn publicou uma montagem de vídeos com a evolução dos primeiros meses de vida da filha. Evelyn publicou o registro em um perfil no Instagram que mantinha para compartilhar a rotina como mã





