Mãe de Lucas penteado faz post motivacional após internação do ator: 'Sem batalha não há vencedor'

Rio - Andrea Prata Penteado, mãe do ator e ex-BBB Lucas Koka Penteado, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para fazer um post motivacional após a internação do filho. O ator de 26 anos, que atualmente está em cartaz com o filme 'Nosso Sonho', onde interpreta o cantor Claudinho (1975 - 2002), foi hospitalizado na última quarta após enfrentar uma crise de estresse emocional durante sua estadia em São Paulo.

fotogaleria Sem dar muitos detalhes sobre o estado de saúde do filho, Andrea compartilhou uma foto do jovem ao som da música 'Já Deu Tudo Certo', de Péricles. 'Tenho o dom de nunca desistir. Sem batalha não há vencedor', diz o trecho da canção. Nos comentários do post, vários internautas aproveitaram para enviar mensagens de bom ânimo ao artista. 'Para cima!', disse um.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Elizabeth Savala desabafa sobre a morte da mãe, Isabel: 'Ainda sem conseguir falar'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Sem plano concreto para o 'dia seguinte' de invasão terrestre a Gaza, Israel preocupa aliadosEm pronunciamento na TV, Netanyahu não dá detalhes ou prazos de quando ação militar começaria; diplomacia para resolução do conflito está estagnada e intensidade de bombardeios aumenta diariamente Consulte Mais informação ⮕

'A Fazenda 15': Cezar Black, Kally Fonseca, Kamila Simioni, Lucas Souza estão a roçaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Camilla de Lucas estreia seu primeiro filme: 'Grande sonho'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Lucas Verthein conquista ouro no Pan de Santiago e põe fim a jejum de 36 anosBrasil não subia ao lugar mais alto do pódio no remo desde os Jogos Pan-Americanos de Indianápolis Consulte Mais informação ⮕

Influenciador Lucas Rangel faz piada com cirurgia no olho: 'Tão sonhada Lipo Lad'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕