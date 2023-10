Mãe consegue na Justiça ordem de despejo contra filhos de 40 e 42 anos

Uma mulher de 75 anos conseguiu na Justiça uma ordem de despejo contra seus dois filhos, de 40 e 42 anos, segundo o jornal britânicoConforme a publicação, a mulher que mora na cidade de Pavia, no norte da Itália, afirmou estar cansada de ter que sustentar os filhos e que, em várias ocasiões, tentou convencê-los a terem a própria casa, já que os dois têm empregos fixos e conseguem se manter sozinhos.

Em sua decisão, a juíza argumentou que, apesar da permanência dos homens ser justificada inicialmente pela"obrigação dos pais de fornecer alimentos" aos filhos, já não era mais justificável porque os homens têm mais de 40 anos.mostrou que, em 2022, quase 70% das pessoas na Itália, com idades entre 18 e 34 anos, ainda vivem na casa dos pais.

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

Justiça decreta prisão de pai e filho que aplicaram golpe de R$ 600 milhõesNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Mãe precisa trocar filho de escola após criança sofrer injúria racial: 'Não se aceita mais'Caso foi registrado no Conselho Tutelar da Zona Noroeste e no 5º Distrito Policial de Santos; criança sofria ataques de colega de turma Consulte Mais informação ⮕

Yasmin Brunet posa com a mãe, Luiza, em evento em São PauloNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Carlos Bolsonaro entra com ação na Justiça para reaver porte de arma negado pela PFVereador alega sofrer ameaças e desistiu de recurso junto à própria Polícia Federal para tentar a via judicial Consulte Mais informação ⮕

'As milícias foram plantadas e cultivadas pela política', diz ministro da Justiça, Flávio DinoAfirmação foi feita em entrevista a GloboNews. Dino afirmou ainda que usa metade do tempo de seu trabalho com a segurança do Rio Consulte Mais informação ⮕

Prefeitura de Curitiba cobra Sergio Moro na justiça por IPTU atrasadoDecisão autoriza a inclusão do senador e da deputada no Serasajud, cadastro de devedores, se o dinheiro não for depositado no prazo Consulte Mais informação ⮕