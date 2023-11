Mãe acusada injustamente de homicídio conta sua história

Após seu bebê desaparecer da barraca em que acampava com o marido em Uluru, na Austrália, o relato da mãe Lindy Chamberlain foi recebido com ceticismo pelos meios de comunicação e com acusações por parte do público. Condenada por homicídio há 41 anos, num dos casos mais controversos e polêmicos da história jurídica australiana, ela passou anos lutando para limpar seu nome. Nestes clipes exclusivos do BBC Archive, como parte da nova série In History, ela conta como foi ser acusada injustamente.

Lindy Chamberlain se recosta e observa com cautela enquanto o apresentador Terry Wogan, da BBC, lhe faz perguntas em seu programa em 1991. Vestida com uma jaqueta azul-clara e com a fala mansa, ela tem bons motivos para ser cautelosa. Sua vida foi arrasada após a trágica morte de sua filha, a pesada cobertura da imprensa que se seguiu e sua condenação injusta por assassinato. Lindy ganhou essa notoriedade internacional indesejada após o desaparecimento de sua filha, Azari





