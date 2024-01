Módulo lunar Peregrine ficará sem energia em 40 horas devido a vazamento de combustível

O módulo lunar Peregrine dos Estados Unidos para pouso na lua deve ficar sem energia em cerca de 40 horas. Esse é tempo máximo que a propulsão do Sistema de Controle de Atitude (ACS, em inglês) consegue manter a nave Peregrine e seus painéis solares virados para o sol, devido a um vazamento de combustível. Uma câmera à bordo da nave identificou uma anomalia estrutural que provavelmente é a causa do vazamento.

Agora, a missão do Peregrine é chegar 'o mais perto da distância lunar possível antes que perca a habilidade de manter sua posição virada para o sol e, subsequentemente, perca energia'. Baseado no tempo da publicação da nota no X (antigo Twitter), o módulo deve durar até, no máximo, às 15h da próxima quarta-feira (10





