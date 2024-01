Luto oficial de três dias no Brasil pela morte de Zagallo

O presidente Lula (PT) decretou, neste sábado 6, luto oficial de três dias no Brasil, em memória de Mario Jorge Zagallo, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Lula também lamentou a morte do ex-jogador e ex-treinador. 'Corajoso, dedicado, apaixonado e supersticioso, Zagallo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca.

É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso País e para o futebol mundial', diz o texto assinado pelo presidente. 'Nesse momento de despedida, minha solidariedade aos familiares de Zagallo, seus filhos e netos, aos amigos e aos milhões de admiradores.' O 'Velho Lobo', como era conhecido, morreu às 23h41 desta sexta-feira 6. O tetracampeão mundial como jogador, técnico e auxiliar técnico da seleção brasileira tinha 92 anos. O Hospital Barra D'Or, onde o ídolo do esporte estava internado desde o fim do ano passado, comunicou que ele não resistiu a uma falência múltipla de órgãos resultante de progressão de múltiplas comorbidade





cartacapital » / 🏆 10. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Lula lamenta morte de Zagallo e decreta luto oficial de três dias; veja repercussão políticaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

'Zagallo foi um símbolo de amor pela seleção e pelo Brasil', diz LulaPresidente lamentou a morte do tetracampeão mundial aos 92 anos e disse que Zagallo é exemplo de 'brasileiro que não desiste nunca'

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Morre Zagallo, campeão em 4 Copas do MundoMorte de Zagallo foi comunicada pelo seu perfil oficial no Instagram nesta sexta-feira (05/01)

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Posse de Luiz Inácio Lula da Silva para o terceiro mandato como presidente do BrasilLuiz Inácio Lula da Silva tomou posse para seu terceiro mandato como presidente da República no dia 1º de janeiro de 2023.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Governo Lula lança slogan 'Brasil é um só povo' após PT defender polarização com bolsonarismoO governo federal lançou neste domingo, 10, em rede nacional, uma campanha com o slogan 'O Brasil é um só povo'. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), o objetivo é transmitir mensagens de 'paz' e &

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Lula defende protagonismo do Brasil na mediação de crises internacionaisDesde que tomou posse como presidente, Lula causou muita polêmica ao manifestar-se sobre uma série de temas da política internacional. Sempre que pôde, defendeu a ideia de que o Brasil deveria assumir protagonismo na mediação de crises de grande porte, como no caso da guerra da Ucrânia.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »