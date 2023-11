Lutei com as Forças Armadas de Israel em Gaza: isso me fez lutar pela paz

Quando a minha unidade de infantaria israelense chegou à primeira aldeia em Gaza, em julho de 2014, "limpamos" as casas jogando granadas pelas janelas, arrombando portas e disparando balas contra quartos para evitar emboscadas e armadilhas. Disseram-nos que os civis palestinos tinham fugido. Percebi que isso não era verdade quando estava diante do cadáver de uma idosacujo rosto havia sido mutilado por estilhaços.

Aquelas três semanas fatídicas dentro da Faixa de Gaza me transformaram de um estudante de yeshivá (escola de ensino religioso) ortodoxo moderno profundamente religioso e colono na Cisjordânia em um ativista do movimento de oposição à ocupação israelense dos territórios palestinos, primeiro com a organização de veteranos antiguerra Breaking the Silence e agora com Extend, um grupo que conecta líderes de direitos humanos palestinos...

Todas as nossas baixas e o sofrimento causado aos palestinos em Gaza não resultaram em nada, uma vez que os nossos líderes se recusaram a trabalhar na criação de uma realidade política em que mais violência não seria inevitável. headtopics.com

A batalha foi imprevisível, pois enfrentávamos um inimigo que usava o terreno complicado a seu favor. Parecia que os combatentes do Hamas, tal como a maioria dos civis, tinham fugido do nosso avanço.

Essa é a mentira que nos contaram, e a mentira que hoje se repete: que podemos eliminar de forma decisiva a ameaça do Hamas através de uma operação militar. Nos anos que se seguiram, o Hamas só se tornou mais forte, apesar dos nossos sacrifícios e apesar da morte e da destruição que causamos em Gaza. headtopics.com

Israel x Hamas: chanceler de Lula negocia nos EUA nova proposta de resolução para o Conselho de Segurança da ONUDurante anos, muitos de nós, da esquerda em Israel, temos alertado que nunca teremos paz e segurança até encontrarmos um acordo político em que os palestinos alcancem a liberdade e a independência.

