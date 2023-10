Lutador é baleado na perna depois de atacar agentes do Segurança Presente

Rio - Um lutador de artes marciais foi baleado na perna após agredir um agente do programa Segurança Presente do Recreio, na Zona Oeste do Rio. Em imagens que circulam nas redes sociais, o rapaz aparece empurrando o policial, que reage e dispara contra ele.Segundo a Segov, o homem estava xingando as pessoas e os policiais foram o abordar, quando ele se manifestou agressivamente.

Imediatamente, eles realizaram os procedimentos de primeiros socorros, estancaram o sangramento e acionaram o Corpo de Bombeiros', explica a Segov.Após os disparos, o lutador ficou deitado no chão ameaçando os agentes enquanto aguardava atendimento. 'Com arma é mole. Na porrad* você não me pega', disse.Ele foi socorrido e medicado no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

