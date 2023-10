Lula vai fechar plano de apoio ao Rio após reunião com ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou para a próxima segunda-feira (30) uma reunião com os ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio Monteiro. A expectativa é fechar nesse encontro um pacote de apoio do governo federal para a segurança pública do Rio de Janeiro. Já está definido que Marinha e Aeronáutica vão atuar na fiscalização do contrabando nos portos e aeroportos.

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, também deve participar da reunião de segunda. A PF pode ajudar no trabalho de inteligência em conjunto com o governo do estado. Bancada no Congresso Paralelamente, a bancada do Rio de Janeiro no Congresso trabalha em duas frentes pra lidar com a situação.

