Lula vê “situação delicada” na Economia e pode retomar pressão nos juros, dizem fontes

Dias antes do café da manhã que teve hoje com jornalistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já vinha manifestando nos bastidores forte preocupação com o andamento da agenda econômica do governo. Em conversas reservadas, relatadas por interlocutores à CNN, o presidente admitiu que a situação é “delicada” e manifestou preocupação com a dificuldade de fazer avançar projetos relevantes no Congresso Nacional.

Embora tenha declarado que seguirá perseguindo a meta, o presidente reconheceu pela primeira vez em público que possivelmente não atingirá o compromisso. Segundo relatos feitos por interlocutores à CNN, um dos assuntos que circularam no entorno do presidente nos últimos dias foi a política de juros. Ganhou força, por exemplo, a ideia de que o governo deveria retomar a pressão mais intensa sobre o Banco Central.

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Costa Filho vai criar Secretaria de Hidrovias no Ministério de Portos e Aeroportos e quer atenção ao modalMinistro indicou que modal é estratégico para economia verde; disse que plano anima Lula Consulte Mais informação ⮕

Zé Vaqueiro justifica viagem para ‘não endoidar’ com a situação do filho na UTIArthur, de 3 meses, nasceu com uma malformação congênita e segue no hospital desde seu nascimento Consulte Mais informação ⮕

Gaza: a grave situação humanitária pelos olhos de um médicoMahmoud Badawi tenta manter a compostura em meio a tantas vítimas e à falta de suprimentos; enquanto isso, tenta também garantir a comunicação com a própria família. Consulte Mais informação ⮕

'Tudo está acabando': a grave situação de Gaza pelos olhos de um médicoMahmoud Badawi tenta manter a compostura em meio a tantas vítimas e à falta de suprimentos; enquanto isso, tenta também garantir a comunicação com a própria família. Consulte Mais informação ⮕

SP prorroga serviço de acolhimento para população em situação de rua até 2024SP prorroga serviço de acolhimento para população em situação de rua até 2024 Consulte Mais informação ⮕

Sarah Oliveira se emociona ao contar situação inusitada com ChorãoO ex-VJ MTV lembra o dia que o Chorão, do Charlie Brown Jr., foi até a faculdade que ela estudava para apresentar uma música. Consulte Mais informação ⮕