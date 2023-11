Lula tentar criar pontes com Senado para evitar derrotas, enquanto Gleisi sobe tom contra Pacheco

Em outro flanco aberto, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada para investigar a atuação de ONGs na Amazônia colocou na mira a gestão da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

A criação do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, tese já considerada inconstitucional pelo STF, foi outro revés, em um caso que deve ter novas repercussões. Lula vetou trechos do projeto, em decisão cuja tendência é a derrubada pelo Congresso, com endosso de senadores.

Nos bastidores, senadores cobram espaço. Um dos objetivos é ampliar o domínio sobre as verbas do antigo orçamento secreto, hoje em poder dos ministérios, com indicação franqueada a parlamentares.Os integrantes do Hamas e sua infraestrutura militar estão imbricados em áreas habitadas por civis.

Entenda como vai ser a atuação das Forças Armadas na operação de GLO em portos e aeroportos do Rio e São Paulo 'Um deles afirmou que não seria punido 'porque é branco e rico', diz mãe de aluna de colégio na Barra que teve nude falso divulgadoPrimeiro grupo de 411 pessoas sai de Gaza após sinal verde do Egito; expectativa de mais saídas hoje

