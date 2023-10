Lula tem duas datas de aniversário? Presidente foi registrado em um dia e nasceu em outro

) comemora, nesta sexta-feira, 78 anos de idade. No entanto, uma confusão cerca o aniversário do petista. Nascido em 27 de outubro de 1945, o chefe do Executivo carrega uma data de nascimento diferente nos documentos. Isso porque Lula foi registrado pela mãe, dona Lindu, no dia 6 de outubro. É uma tradição de família que leva o presidente a celebrar a data hoje.

Rejeição de indicado de Lula ao comando da DPU teve o aval de pelo menos seis senadores de partidos da base A discordância entre as datas levantam inclusive um questionamento em relação ao signo do presidente. Uma vez que como Lula celebra o aniversário no final de outubro, ele seria escorpiano. Por outro lado, o dia marcado na certidão do petista indica que o seu signo é Libra.

Natural da cidade de Caetés, no interior de Pernambuco, o presidenciável foi o sétimo dos oito filhos da família. Com poucos recursos financeiros, só conseguiu ser registrado anos depois, junto a outros irmãos. Com muitas certidões de nascimento a serem feitas ao mesmo tempo, a escrivã teria se confundido e anotado a data errada na declaração. headtopics.com

Nas comemorações de 2021, José Ferreira Silva — mais conhecido como Frei Chico — também deu seu relato sobre a divergência de datas. Em uma entrevista à organização, o irmão de Lula explicou os contratempos para se obter uma cidadania na região em que viveram durante a década de 40, quando o ex-presidente nasceu.

— Havia muita dificuldade no Nordeste para registro de nascimento. As pessoas que nasciam na roça dificilmente iam à cidade tirar registro. Nascia-se de uma maneira ainda com parteira. E, quando muito, iam batizar, tiravam um tal de batistério. Lá se registrava na igreja — explica. headtopics.com

